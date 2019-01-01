Дмитрий Енцов журналист Горадминистрация объявила аукционы ещё по 12 автобусным маршрутам Перми Победители должны будут обслуживать маршруты с 1 апреля по 31 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

МКУ «Городское управления транспорта» объявило 12 электронных аукционов на обслуживание автобусных маршрутов Перми.

Все аукционы касаются «коротких» договоров по времени действия с 1 апреля по 31 мая.

Это маршрут №18 «Микрорайон Садовый» — «Улица 1905 года» — «Пермский военный институт». На его обслуживание требуется 15 автобусов большой вместимости. Максимальная цена контракта — 14,457 млн руб.

Маршрут №20 «Микрорайон Новый Крым» — «Детский дом культуры имени Кирова» — «Центральный рынок». На его обслуживание требуется 26 автобусов большой вместимости. Максимальная цена контракта — 34,338 млн руб.

Маршрут №22 «Микрорайон Васильевка» — «Пермский военный институт». На его обслуживание требуется семь автоубсов малой вместимости. Максимальная цена контракта — 4,722 млн руб.

Маршрут №23 «Банная гора» — «Деревня Голованово». На его обслуживание требуется два автобуса малой вместимости. Максимальная цена контракта — 1,347 млн руб.

Маршрут №24 «Автопарк» — «Площадь Дружбы». На его обслуживание требуется десять автобусов большой вместимости. Маскимальная цена контракта — 11,875 млн руб.

Маршрут №38 «Микрорайон Гарцы» — «Микрорайон Садовый». На его обслуживание требуется пять автобусов средней вместимости. Максимальная цена контракта — 4,560 млн руб.

Маршрут №44 «Микрорайон Нижняя Мостовая» — «Учебный комбинат» — «Микрорайон Камский». На него требуется 15 автобусов средней вместимости. Маскимальная цена контракта — 14,916 млн руб.

Маршрут №58 «Микрорайон Васильевка» — «Микрорайон Вышка-1». На его обслуживание требуется семь автобусов средней вместимости. Максимальная цена контракта — 7,114 млн руб.

Маршрут №60 «Детский дом культуры имени Кирова» — «Комсомольская площадь». На его обслуживание требуется 12 автобусов большой вместимости. Максимальная цена контракта — 14,517 млн руб.

Маршрут №69 «Микрорайон Ива» — «Улица Грачёва» (кольцевой). На его обслуживание требуется пять автобусов малой вместимости. Максимальная цена контракта — 7,294 млн руб.

Маршрут №70 «Улица Грачёва» — «Микрорайон Ива» (кольцевой). На его обслуживание требуется пять автобусов малой вместимости. Максимальная цена контракта — 7,294 млн руб.

Маршрут №73 «Микрорайон Январский» — «Микрорайон Заозерье». На его обслуживание требуется 12 автобусов большой вместимости. Максимальная цена контракта — 15,932 млн руб.

Все аукционы состоятся с 13 по 18 марта. Предъявляемые требования к подвижному составу: по малому и среднему классу автобусов — не старше пяти лет, по большому классу — не старше 12 лет.

Напомним, ранее мэрия объявила аукционы на обслуживание пяти маршрутов: №№21, 34, 39, 49, 65. А также на два маршрута: №48 и №61. Перевозки по ним также будут осуществляться с 1 апреля по 31 мая.