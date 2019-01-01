Дмитрий Енцов журналист Объявлено пять аукционов на городские автобусные маршруты Торги предполагают работу перевозчиков с апреля по конец мая Поделиться Поделиться Твитнуть

МКУ «Городское управления транспорта» объявило пять электронных аукционов на автобусные маршруты Перми.

Все аукционы касаются «коротких» договоров по времени действия с 1 апреля по 31 мая.

В частности, аукционы касаются:

- маршрута №34 «Микрорайон Новые Ляды» — «Улица 1905 года». На него требуется два автобуса большого класса. Максимальная цена контракта — 4,417 млн руб.;

- маршрута №49 «Микрорайон Заозерье — «Станция Пермь II» (максимальная цена контракта —6,239 млн руб.). На него требуется пять автобусов среднего класса;

- маршрута №21 «Дворец культуры имени Пушкина» — «Улица Академика Веденеева» (максимальная стоимость контракта — 2,340 млн руб.). На него требуется два автобуса среднего класса;

- маршрута №65 «Кооператив «Сосновый бор» — «Садовая» — «Берёзовая роща» (максимальная цена контракта — 6,236 млн руб.). На него требуется пять автобусов среднего класса;

- маршрута №39 «Микрорайон Оборино» — «Ласьвинские хутора» (максимальная цена контракта — 1,252 млн руб.). На него нужен один автобус среднего класса.

Проведение аукционов запланировано на 13 марта.