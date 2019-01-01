Дмитрий Енцов журналист Горадминистрация объявила аукционы по ещё двум автобусным маршрутам Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

МКУ «Городское управления транспорта» объявило ещё два электронных аукциона на обслуживание автобусных маршрутов Перми.

Все аукционы касаются «коротких» договоров по времени действия с 1 апреля по 31 мая.

В частности, это маршрут №61 «Центральный рынок» — «НПО «Биомед» — «Микрорайон Новые Ляды». Согласно документации, на обслуживание требуются два автобуса большой вместимости. Максимальная стоимость контракта — 3,743 млн руб.

Также аукцион объявлен на маршрут №48 «Чусовской водозабор» — «Микрорайон Январский». На его обслуживание также требуются два автобуса большой вместимости. Максимальная стоимость контракта — 3,6 млн руб.

Оба аукциона состоятся 16 марта.

Напомним, ранее мэрия объявила аукционы на обслуживание пяти маршрутов: №№21, 34, 39, 49, 65. Перевозки по ним также будут осуществляться с 1 апреля по 31 мая.