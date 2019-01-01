Дмитрий Енцов журналист «Парма» нашла нового центрового Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский баскетбольный клуб «Парма» всё-таки будет заявлять нового центрового до конца сезона. По словам главного тренера Казиса Максвитиса, уже достигнута договорённость с одним из игроков, официальное подписание которого ожидается «в ближайшее время.

Ранее поиски центрового подтвердил и гендиректор клуба Александр Башминов.

Напомним, единственный номинальный центровой «Пармы» Артём Забелин получил травму 26 января в матче Единой лиги ВТБ против «Автодора». По первоначальным данным, травма была не очень серьёзной и анонсировалось возвращение игрока через две недели. Но после этого Забелин ни разу не сыграл.

Ранее Артём Забелин был включён в расширенный состав сборной России по баскетболу, а также вошёл в символическую пятёрку игроков 14-го тура Единой лиги ВТБ.

Помимо этого, по словам Максвитиса, скорее всего, в нынешнем сезоне по медицинским причинам на площадку так и не выйдет защитник Александр Платунов.

«Да, изначально мы считали, что Платунов пропустит месяца три, но каждый раз, когда должен был приближаться срок его реабилитации, врачи вновь запрещали ему проводить полноценные тренировки. Боюсь, что в нынешнем сезоне он уже не сможет сыграть», — резюмировал Казис Максвитис.