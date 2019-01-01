Дмитрий Енцов журналист «Парма» ищет замену травмированному центровому Артёму Забелину Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководство пермского баскетбольного клуба «Парма» ищет нового центрового. Связано это с тем, что единственный номинальный центровой команды Артём Забелин выбыл до конца сезона из-за предстоящей операции на передней крестообразной связке.

«Забелина заменить невозможно — он уникален. Но укреплять позицию нужно, поэтому ищем игрока», — сообщил «Новому компаньону» генеральный директор клуба Александр Башминов.

Напомним, Забелин получил травму 26 января в матче Единой лиги ВТБ против «Автодора». По первоначальным данным, травма была не очень серьёзной и анонсировалось возвращение игрока через две недели. Но после этого Забелин ни разу не сыграл.

Ранее Артём Забелин был включён в расширенный состав сборной России по баскетболу, а также вошёл в символическую пятёрку игроков 14-го тура Единой лиги ВТБ.