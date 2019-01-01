Григорий Серёдкин Форвард «Пармы» вошёл в пятёрку лучших игроков Единой лиги ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

Тяжёлый форвард пермского БК «Парма» Артём Забелин вошёл в пятёрку лучших игроков недели Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Это второе подряд попадание игроков «Пармы» в символическую пятёрку лиги. На прошлой неделе в команду тура вошли Николай Жмако и латышский легионер Марекс Мейерис.

Напомним, в минувшую субботу «Парма» в родных стенах разгромила «Нижний Новгород» со счётом 106:71. Артём Забелин набрал 17 очков и стал самым результативным игроком пермской команды по итогам встречи.

Пермский клуб поднялся на 11-е место в регулярном чемпионате и ближайшие две игры проведёт на выезде. Дома «Парма» сыграет 14 февраля в 19:00, соперник — БК «Зенит» из Санкт-Петербурга. (0+)