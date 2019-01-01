Григорий Серёдкин Центровой «Пармы» Артём Забелин выбыл до конца сезона Поделиться Поделиться Твитнуть

Центровой «Пармы» Артём Забелин не сыграет в оставшихся играх Единой лиги ВТБ сезона-2019/2020. Как сообщает пресс-служба пермского баскетбольного клуба, травма, полученная баскетболистом 26 января в матче против саратовского «Автодора», оказалась серьёзнее, чем предполагалось. В ближайшее время спортсмену предстоит операция по восстановлению передней крестообразной связки колена.

Напомним , ранее Артём Забелин был включён в расширенный состав сборной России по баскетболу, а также вошёл в символическую пятёрку игроков 14-го тура Единой лиги ВТБ.