Григорий Серёдкин Три игрока «Пармы» попали в расширенный состав сборной России по баскетболу Поделиться Поделиться Твитнуть

Игроки пермского БК «Парма» Артём Забелин, Евгений Валиев и Максим Григорьев попали в расширенный состав национальной сборной по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Сбор национальной команды пройдёт с 16 по 19 февраля в Новогорске. 20 февраля команда сыграет на выезде со сборной Италии, а 23 февраля примет в Перми сборную Северной Македонии.

Напомним, ближайший матч «Парма» проведёт 18 января в 17:00. В УДС «Молот» команда Казиса Максвитиса встретится с БК «Нижний Новгород». (0+)