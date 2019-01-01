Григорий Серёдкин В Перми подрядчики увеличили объём вывоза снега Поделиться Поделиться Твитнуть

Объём вывоза снега с улиц Перми увеличен до 20 тыс. кубометров в сутки. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. В обычные дни на полигон вывозят 10—15 тыс. кубометров снега. Так, в Ленинском районе за выходные вывезли 5 тыс. кубометров снега, в Индустриальном и Мотовилихинском районе — 6 тыс. кубометров, в Свердловском районе — около 7 тыс. кубометров.

Как уточняют в мэрии, увеличение объёма связано с потеплением, которое ожидается на этой неделе. Перед его наступлением необходимо сократить снежные массы.

Всего с начала зимы с улиц города вывезено уже 830 тыс. кубометров снега. По данным метеорологов, январь 2020 года стал одним из самых снежных в XXI веке. Обильные осадки продолжились и в феврале.

Напомним , 16 февраля врио главы Прикамья Дмитрий Махонин в своём Instagram возмутился качеством уборки снега с улиц Свердловского района города. В комментариях к посту пермяки жаловались на обилие снега и в других районах.