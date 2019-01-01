Григорий Серёдкин
В Перми подрядчики увеличили объём вывоза снега
Объём вывоза снега с улиц Перми увеличен до 20 тыс. кубометров в сутки. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. В обычные дни на полигон вывозят 10—15 тыс. кубометров снега. Так, в Ленинском районе за выходные вывезли 5 тыс. кубометров снега, в Индустриальном и Мотовилихинском районе — 6 тыс. кубометров, в Свердловском районе — около 7 тыс. кубометров.
Как уточняют в мэрии, увеличение объёма связано с потеплением, которое ожидается на этой неделе. Перед его наступлением необходимо сократить снежные массы.
Всего с начала зимы с улиц города вывезено уже 830 тыс. кубометров снега. По данным метеорологов, январь 2020 года стал одним из самых снежных в XXI веке. Обильные осадки продолжились и в феврале.