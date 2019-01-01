Дмитрий Енцов журналист На неделе в Перми ожидается потепление до +3° и сильнейший ветер за всю зиму Поделиться Поделиться Твитнуть

Рабочая неделя в Перми, с 17 по 21 февраля, ожидается аномально тёплой. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, средняя температура воздуха за неделю в Пермском крае составит всего -1°…-4°, что выше нормы на 10—11°. При этом ожидается большое количество осадков —больше нормы в 1,5—2 раза.

При этом вечером в понедельник в Перми ожидаются сильные порывы юго-западного ветра до 13—18 м/с, а по югу края возможно до 20 м/с.

«Такой сильный ветер в Пермском крае ожидается впервые за зиму», — отмечают в ГИС-центре.

Во вторник и среду будет самая тёплая погода — в Перми потепление ожидается до +3°, затем температура воздуха немного опустится, но всё равно потепление продлится до выходных.