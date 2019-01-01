Сергей Данилов Дмитрий Махонин раскритиковал качество уборки снега в центре Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Днем в воскресенье, 16 февраля, Дмитрий Махонин опубликовал в своём Instagram новый пост, в котором возмутился состоянием улиц в Свердловском районе города.

"На Тихом Компросе, похоже, ждут весну, чтобы снег растаял сам. Пора кому-то вспомнить, что нужно убирать город", — написал врио губернатора.

В комментариях к посту жители Перми жаловались, что другие районы буквально завалены снегом.



