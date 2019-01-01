Григорий Серёдкин На игру «Пармы» и «Зенита» продано почти 5 тыс. билетов Матч состоится 14 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

На баскетбольный матч пермской «Пармы» и петербургского «Зенита» продано 4932 билета. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба. Игра состоится 14 февраля в 19:00 (0+).

Вместимость домашней арены «Пармы» УДС «Молот» составляет 7 тыс. мест. Рекорд сезона в 6536 болельщиков был установлен на домашней игре против московского «ЦСКА». Этот матч стал вторым по посещаемости в текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ после матча «Химки» — ЦСКА, который посетили 6877 зрителей.

Напомним, после первой половины регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» сохранила лидерство посещаемости среди всех команд турнира. Сейчас, по данным официального сайта турнира, средний показатель посещаемости «Пармы» составляет 5072 болельщика за игру.