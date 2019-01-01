Дмитрий Енцов журналист «Парма» установила рекорд посещаемости Но поддержка 6,5 тыс. болельщиков не помогла победить соперников из ЦСКА Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Единая лига ВТБ

Пермский баскетбольный клуб «Парма» 7 декабря на домашней арене УДС «Молот» принимал действующего чемпиона – московский ЦСКА. Этот матч стал самым посещаемым среди всех игр Единой лиги ВТБ нынешнего сезона. По официальной информации, на игре присутствовали 6536 болельщиков. Ещё за сутки до матча клуб заявил, что билетов в продаже больше нет.

Аншлаг помог пермякам на равных сражаться с соперником первую половину матча. Начиная с самого начала третьей четверти гости полностью перевели ход игры под свою диктовку, эпизодически позволяя хозяевам сокращать отрыв в счёте.

Большой потерей для «Пармы» стало отсутствие форварда Марекса Мейериса, который пропустил матч из-за проблем со спиной. После игры наставник пермского клуба Казис Максивитис сказал, что обследование пока не установило точный диагноз, но есть надежда, что игрок сможет принять участие в ближайшем матче.

В итоге гости, чей главный тренер впоследствии признался, что главной задачей было нейтрализовать снайперов Адаса Юшкевичуса и Максима Григорьева (по его заверению, это удалось, так как пара на двоих набрала всего 15 очков), завершили матч в свою пользу. Конечный результат — 70:89.

Самыми полезными у «Пармы» стали Лоренцо Уильямс (16 очков), Артем Забелин (14 очков + 6 подборов), Константин Буланов (11 очков).

Следующий матч «Парма» проведёт в гостях — 14 декабря против краснодарского «Локомотива-Кубань».