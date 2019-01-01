Григорий Серёдкин «Парма» сохранила лидерство по посещаемости в Единой лиге ВТБ Второе место заняли «Химки» Поделиться Поделиться Твитнуть

После первой половины сезона БК «Парма» по-прежнему лидирует по показателю посещаемости в Единой лиге ВТБ. В среднем на каждую игру пермяков пришло 5287 болельщиков.

Второе место с показателем 3405 человек за игру занимает БК «Химки». Отметим, что подмосковная команда провела на две домашние игры больше, чем «Парма»

Рекорд посещаемости на арене УДС «Молот» зафиксирован 7 декабря в матче против действующего чемпиона — московского ЦСКА. По официальной информации, на игре присутствовали 6536 болельщиков.

Следующий домашний матч «Парма» проведёт против БК «Астана». Игра состоится в воскресенье, 12 января.