Мария Сыропятова Иск о запрете на размещение НТО рядом с жилыми домами рассмотрят не ранее февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд удовлетворил ходатайство о переносе рассмотрения дела об оспаривании правил благоустройства Перми до февраля. Об этом суд просили и представители истцов, и ответчика. Обе стороны считают, что должна быть учтена правовая позиция Конституционного суда России.

Представитель Пермской городской Думы Екатерина Романова аргументировала необходимость переноса в связи с его возможным «урегулированием в до судебном порядке». Представитель истцов в процессе и директор газеты «Эфир» Дмитрий Оксюта поддержал ходатайство ответчика. По его словам, решение может быть найдено «не в рамках вынесенного судом решения».

В этом процессе оспариваются положения правил благоустройства Перми о запрете на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях. Поскольку в декабре 2019 года Конституционный суд России опубликовал определение, в котором речь шла о тех же нормах, то теперь ожидается, что оно должно будет учтено в решении Пермского краевого суда. Об этом говорят и в администрации Перми. Необходимость отложения дела связывается с возможностью урегулирования вопросов через переговоры при посредничестве уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолия Маховикова. Уже на этой неделе ожидается очередное заседание рабочей группы по НТО. В её состав входят и представители истцов, и ответчиков. По словам Анатолия Маховикова, все участники процесса высказали согласие с таким форматом работы.

Анатолий Маховиков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае:

— Было бы логичным решить этот вопрос во внесудебном порядке. Будем договариваться и искать компромисс.

Ожидается, что рассмотрение дела будет продолжено 7 февраля 2020 года.

Напомним, что в сентябре 2019 года предприниматели подали иск об оспаривании запрета на размещение НТО рядом с жилыми домами. В качестве ответчика в процессе выступила Пермская городская дума. Аналогичный иск был подан в 2018 году. Пермский краевой суд тогда поддержал владельцев НТО. Однако, по итогам рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде, решение было принято в пользу администрации Перми. В декабре 2019 года была рассмотрена жалоба пермских предпринимателей по тем же положениям правил благоустройства в Конституционном суде России. И предприниматели с представители ТСЖ, и в администрации Перми считают, что добились победы. При этом представители обоих сторон ссылались на разные положения в определении Конституционного суда России.