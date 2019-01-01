Дмитрий Енцов журналист Суд принял апелляционную жалобу владельцев медиафасада на «Айсберге» Поделиться Поделиться Твитнуть

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд принял к производству апелляционную жалобу ООО «Цифровая наружная реклама» (Казань) на решение краевого арбитражного суда по иску предпринимателей к департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми. Она будет рассмотрена в феврале.

Напомним, 23 октября Арбитражный суд постановил отменить обеспечительные меры, что фактически даёт право департаменту демонтировать спорную рекламную конструкцию.

Истцы в ответ на это направили апелляционную жалобу, зарегистрированную 13 декабря, но Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил её без движения, так как установил, что жалоба подана с нарушениями. В частности, к ней не приложены документы, подтверждающие уплату госпошлины, а также представители компании не направили копии жалобы другим участникам процесса: департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми, руководству ООО «Торговый центр «Айсберг». В связи с этим суд постановил устранить нарушения.

Параллельно предприниматели в арбитраже судятся с администрацией Ленинского района. Заявитель просит признать недействительным распоряжение главы района Александра Козенкова от 17 сентября о демонтаже рекламной конструкции, так как считает его незаконным.

Представители городских властей, в свою очередь, считают саму конструкцию незаконной (по их мнению, установлен непрозрачный медиаэкран, а разрешение выдавалось на прозрачный медиафасад) и требуют её демонтажа (самая активная попытка была неудачно предпринята в ночь на 10 октября). Предприниматели же настаивают, что они установили именно медиафасад.

Арбитражный суд 13 января приостановил производство по иску ООО к районной администрацией до окончательного решения Семнадцатого апелляционного арбитражного суда.