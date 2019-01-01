Дмитрий Енцов журналист Суд обнаружил нарушения в жалобе владельцев медиафасада на ТЦ «Айсберг» Поделиться Поделиться Твитнуть

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без движения жалобу казанского ООО «Цифровая наружная реклама» на решение краевого Арбитражного суда относительно медиафасада, установленного на пермском ТЦ «Айсберг» (ул. Попова, 16).

Апелляционный суд установил, что жалоба, зарегистрированная 13 декабря, подана с нарушениями. В частности, к ней не приложены документы, подтверждающие уплату госпошлины, а также представители компании не направили копии жалобы другим участникам процесса: департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми, руководству ООО «Торговый центр «Айсберг».

В связи с этим суд постановил устранить нарушения до 13 января 2020 года, в противном случае жалоба будет возвращена заявителям 14 января.

Напомним, компания параллельно судится с администрацией Ленинского района (на территории которого и находится ТЦ «Айсберг»).

Заявитель просит признать недействительным распоряжение главы района Александра Козенкова от 17 сентября о демонтаже рекламной конструкции, так как считает его незаконным.

Представители городских властей считают конструкцию незаконной и требуют её демонтажа (самая активная попытка была неудачно предпринята в ночь на 10 октября). Они основываются на распоряжении главы Ленинского района Александра Козенкова от 17 сентября о принудительном демонтаже.

5 декабря состоялось предварительное заседание, на котором судьёй озвучено, что компания подала заявление о приостановлении производства по иску к администрации Ленинского района как раз из-за поданной апелляционной жалобы.

Судья назначила предварительную дату рассмотрения иска по существу на 13 января, но подчеркнула, что она может измениться в зависимости от того, примет ли суд к рассмотрению жалобу компании.

Один из собеседников «Нового компаньона» рассказал, что логика суда понятна: сначала нужно точно знать, будет ли рассмотрена жалоба компании из Казани, а уже исходя из этого рассматривать их иск к районной администрации, чтобы не допускать противоречивых решений. В этой ситуации, по словам собеседника, выигрывает казанская компания, так как фактически все процессы, связанные с медиафасадом, затягиваются, а это означает, что он, скорее всего, пока так и будет функционировать и «крутить» рекламу. Потому что любые попытки демонтажа до окончательного судебного вердикта можно будет трактовать как незаконные.

Ранее, 12 ноября, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края оставил без удовлетворения жалобу казанского ООО «Цифровая наружная реклама» и оставил в силе решение краевого Арбитражного суда об отказе в применении обеспечительных мер к медиафасаду на ТЦ «Айсберг».

23 октября Арбитражный суд постановил отменить обеспечительные меры, что фактически даёт право департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми демонтировать спорную рекламную конструкцию.

До этого арбитражный суд 19 сентября наложил на конструкцию обеспечительные меры «до окончательного судебного решения», которые запрещают ДЭППу проводить демонтаж. Другим решением от 10 октября суд фактически не запрещает проводить демонтаж со стороны администрации района. Однако этого пока не сделано.