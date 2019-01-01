Дмитрий Енцов журналист Владельцы медиафасада на ТЦ «Айсберг» просят приостановить рассмотрение иска к администрации района Суд продолжится в январе Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Цифровая наружная реклама» (Казань) подало в Арбитражный суд Пермского края заявление о приостановлении производства по иску к администрации Ленинского района.

5 декабря на предварительном судебном заседании по иску к районной администрации судьёй озвучено, что компания подала апелляционную жалобу на решение судя по иску к департаменту экономики и промышленной политики.

Напомним, 12 ноября Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края оставил без удовлетворения жалобу казанского ООО «Цифровая наружная реклама» и оставил в силе решение краевого Арбитражного суда об отказе в применении обеспечительных мер к медиафасаду на ТЦ «Айсберг».

Также 23 октября Арбитражный суд постановил отменить обеспечительные меры, что фактически даёт право департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми демонтировать спорную рекламную конструкцию.

Заявитель — компания, владеющая медиафасадом на ТЦ «Айсберг» (ул. Попова, 16), — просит признать недействительным распоряжение главы района Александра Козенкова от 17 сентября о демонтаже рекламной конструкции, так как считает его незаконным.

Представители городских властей считают конструкцию незаконной и требуют её демонтажа (самая активная попытка была неудачно предпринята в ночь на 10 октября). Они основываются на распоряжении главы Ленинского района Александра Козенкова от 17 сентября о принудительном демонтаже.

При этом арбитражный суд 19 сентября наложил на конструкцию обеспечительные меры «до окончательного судебного решения», которые запрещают ДЭППу проводить демонтаж. Другим решением от 10 октября суд фактически не запрещает проводить демонтаж со стороны администрации района. Однако этого пока не сделано.

В зависимости от судьбы жалобы, скорее всего, будет избрана стратегия и по иску к администрации Ленинского района.

Представителей истцов на процессе 5 декабря не было, но, из озвученных документов, их позиция не изменилась — компания не считает медиафасад самовольной конструкцией. Также они продолжают настаивать, что распоряжение главы района от 17 сентября 2019 года является незаконным.

Представитель Ленинского района на суде заявил, что распоряжение было основано на действующих нормативных актах, поэтому является законным.

Судья назначила предварительную дату рассмотрения иска по существу на 13 января, но подчеркнула, что она может измениться в зависимости от того, примет ли суд к рассмотрению жалобу компании.

Один из собеседников «Нового компаньона» рассказал, что логика суда понятна: сначала нужно точно знать, будет ли рассмотрена жалоба компании из Казани, а уже исходя из этого рассматривать их иск к районной администрации, чтобы не допускать противоречивых решений. В этой ситуации, по словам собеседника, выигрывает казанская компания, так как фактически все процессы, связанные с медиафасадом, затягиваются, а это означает, что он, скорее всего, пока так и будет функционировать и «крутить» рекламу. Потому что любые попытки демонтажа до окончательного судебного вердикта можно будет трактовать как незаконные.