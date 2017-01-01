Суд оставил в силе решение об отказе в применении обеспечительных мер к медиафасаду Владельцы рекламной конструкции попытаются оспорить решение о демонтаже 5 декабря

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Фото: Дмитрий Енцов

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края оставил без удовлетворения жалобу казанского ООО «Цифровая наружная реклама» и оставил в силе решение краевого Арбитражного суда об отказе в применении обеспечительных мер к медиафасаду на ТЦ «Айсберг».

Напомним, 23 октября Арбитражный суд постановил отменить обеспечительные меры, что фактически даёт право департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми демонтировать спорную рекламную конструкцию.

Отметим, что на 5 декабря назначено судебное разбирательство по существу по иску ООО «Цифровая наружная реклама» к администрации Ленинского района Перми.

Заявитель — компания, владеющая медиафасадом на ТЦ «Айсберг» (ул. Попова, 16), — просит признать недействительным распоряжение главы района Александра Козенкова от 17 сентября о демонтаже рекламной конструкции, так как считает его незаконным.

Напомним, что представители городских властей считают конструкцию незаконной и требуют её демонтажа (самая активная попытка была неудачно предпринята в ночь на 10 октября). Они основываются на распоряжении главы Ленинского района Александра Козенкова от 17 сентября о принудительном демонтаже.

При этом арбитражный суд 19 сентября наложил на конструкцию обеспечительные меры «до окончательного судебного решения», которые запрещают ДЭППу проводить демонтаж. Другим решением от 10 октября суд фактически не запрещает проводить демонтаж со стороны администрации района. Однако этого пока не сделано.