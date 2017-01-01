Судебное заседание по иску владельцев медиафасада к районной администрации назначено на декабрь

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Фото: Дмитрий Енцов

Арбитражный суд Пермского края установил дату судебного разбирательства по существу по иску ООО «Цифровая наружная реклама» (Казань) к администрации Ленинского района Перми.

Заявитель — компания, владеющая медиафасадом на ТЦ «Айсберг» (ул. Попова, 16), — просит признать недействительным распоряжение главы района Александра Козенкова от 17 сентября о демонтаже рекламной конструкции, так как считает его незаконным.

Кроме того, суд отказался принять обеспечительные меры к конструкции.

Напомним, 23 октября арбитражный суд также отменил обеспечительные меры по иску компании к департаменту экономики и промышленной политики. Решение будет подготовлено в течение пяти дней, а вступит в силу в течение месяца.

То есть и у департамента, и у районной администрации появится юридическое право демонтировать медиафасад, если владельцы не смогут оспорить решение.