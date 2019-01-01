Дмитрий Енцов журналист Судебное разбирательство по медиафасаду на «Айсберге» приостановлено Причиной стала апелляционная жалоба владельцев конструкции Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края 13 января вынес решение о приостановлении производства по иску ООО «Цифровая наружная реклама» (владельцы медиафасада на ТЦ «Айсберг») к администрации Ленинского района Перми «до вступления в силу судебного акта арбитражного суда» по иску предпринимателей к департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми.

Напомним, 23 октября Арбитражный суд по второму иску постановил отменить обеспечительные меры, что фактически даёт право департаменту демонтировать спорную рекламную конструкцию.

Истцы в ответ на это направили апелляционную жалобу. В середине декабря Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без движения жалобу ООО на решение краевого арбитража.

Апелляционный суд установил, что жалоба, зарегистрированная 13 декабря, подана с нарушениями. В частности, к ней не приложены документы, подтверждающие уплату госпошлины, а также представители компании не направили копии жалобы другим участникам процесса: департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми, руководству ООО «Торговый центр «Айсберг». В связи с этим суд постановил устранить нарушения.

В процессе против районной администрации заявитель просит признать недействительным распоряжение главы района Александра Козенкова от 17 сентября о демонтаже рекламной конструкции, так как считает его незаконным.

Представители городских властей, в свою очередь, считают саму конструкцию незаконной (по их мнению, установлен непрозрачный медиаэкран, а разрешение выдавалось на прозрачный медиафасад) и требуют её демонтажа (самая активная попытка была неудачно предпринята в ночь на 10 октября). Предприниматели же настаивают, что они установили именно медиафасад.