Дмитрий Енцов журналист Новые трамваи прошли обкатку в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Два трамвая моделей «Лев» (трёхсекционный) и «Львёнок (односекционный) производства ООО «ПК «Транспортные системы» начали обкатку в Перми. Они вышли на линию в ночь с пятницы на субботу.

На полноценное обслуживание пассажиров они должны выйти к новогодним праздникам.

Напомним, как следует из доклада министра транспорта Пермского края Николая Уханова, который он зачитал на последнем заседании правительства, трамвай «Лев» будет работать на маршруте №11, а «Львёнок» — на маршруте №5.

При этом ранее заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева заявляла о том, что «длинный» трамвай будет обслуживать маршрут №4.

Оба трамвая прибыли в Пермь 15 декабря. Отметим, что по условиям договора ещё семь односекционных трамваев должны быть доставлены в Пермь до 1 мая 2020 года.

Общая стоимость контракта с производителем составила 462,333 млн руб. (из них трёхсекционный вагон оценён в 108 333 333 руб., а односекционные — по 44 млн 250 тыс. руб.).

Планируется, что после обустройства трамвайной ветки вдоль Камы вместо железнодорожной два трёхсекционных трамвая будут обслуживать маршрут «Пермь I» — «Пермь II».