Дмитрий Енцов журналист Трёхсекционный трамвай будет работать на маршруте №11 Поделиться Поделиться Твитнуть

Прибывший на прошлой неделе трёхсекционный трамвай «Лев» производства ООО «ПК «Транспортные системы» будет временно работать на маршруте №11. Об этом во время заседания краевого правительства 18 декабря сообщил министр транспорта Николай Уханов.

Как следует из его доклада, работу трамваи начнут в новогодние праздники. Односекционный трамвай «Львёнок» этого же производителя будет работать на маршруте №5.

При этом ранее заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева заявляла о том, что «длинный» трамвай будет обслуживать маршрут №4.

Напомним, оба трамвая прибыли в Пермь 15 декабря. Отметим, что по условиям договора ещё семь односекционных трамваев должны быть доставлены в Пермь до 1 мая 2020 года. Общая стоимость контракта с производителем составила 462,333 млн руб. (из них трёхсекционный вагон оценён в 108 333 333 руб., а односекционные — по 44 млн 250 тыс. руб.).

Планируется, что после обустройства трамвайной ветки вдоль Камы вместо железнодорожной два трёхсекционных трамвая будут обслуживать маршрут «Пермь I» — «Пермь II».