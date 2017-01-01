Администрация Перми заключила контракт на поставку девяти трамваев Среди них — трёхсекционный

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Департамент имущественных отношений администрации Перми 27 ноября заключил контракт с ООО «ПК Транспортные системы» (Москва) на поставку девяти трамваев. Один из них — трёхсекционный.

Общая стоимость контракта составила 462,333 млн руб. (из них трёхсекционный вагон оценён в 108 333 333 руб., а односекционные — по 44 млн 250 тыс. руб.).

Напомним, аукцион объявлен 28 октября. В требованиях указано, что в новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию оборудование: навигатор, информационные табло, системы учёта пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров, трёхсекционного — не менее 250 человек (при этом длина трамвая — не менее 26 м). Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В вагонах должны быть предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

При этом трёхсекционный трамвай (и один односекционный) должен быть доставлен заказчику до 15 декабря (то есть продукция уже должна быть выпущена), а семь оставшихся — до 1 мая 2020 года.

Позже УФАС заблокировало торги по жалобе АО «Уралтрансмаш» (также производит трамваи).

15 ноября руководитель антимонопольного ведомства Александр Плаксин сообщил, что УФАС продолжает разбираться в сложившейся ситуации.

Ведомство отправило запросы в ООО ПК «Транспортные системы» (Москва) и Stadler (Минск, Беларусь). Производители должны сообщить УФАС о том, можно ли выполнить условия торгов, купив у них недостающие трамваи.

Затем победителем объявлено ООО ПК «Транспортные системы», с которым, по данным документации торгов, 27 ноября заключён контракт.