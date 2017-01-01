Определён победитель аукциона на поставку девяти трамваев в Пермь Но контракт не будет заключён до окончательного решения Пермского УФАС

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Определён победитель аукциона на поставку одного трёхсекционного и восьми односекционных трамваев в собственность муниципалитета Перми. Им стало ООО «ПК Транспортные системы» (Москва).

При этом была подана заявка от ещё одного участника (название компании не раскрывается), но её отклонили из-за несоответствия требованиям аукциона (предоставлена недостоверная информация).

Победитель (фактически единственный участник) предложил за исполнение контракта начальную (максимальную) сумму — 462,333 млн руб. (из них трёхсекционный вагон оценён в 108 333 333 руб., а односекционные — по 44 млн 250 тыс. руб.). Но контракт с компанией пока заключён не будет — до окончательного решения Пермского УФАС.

Напомним, аукцион объявлен 28 октября. Горадминистрация планирует приобрести восемь односекционных и один трёхсекционный трамвай. В новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию оборудование: навигатор, информационные табло, система учёта пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров, трёхсекционного — не менее 250 человек (при этом длина трамвая — не менее 26 м). Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В вагонах должны быть предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

При этом трёхсекционный трамвай (и один односекционный) должен быть доставлен заказчику до 15 декабря (то есть продукция уже должна быть выпущена), а семь оставшихся — до 1 мая 2020 года.

На прошлой неделе УФАС заблокировало торги по жалобе АО «Уралтрансмаш» (также производит трамваи).

15 ноября руководитель антимонопольного ведомства Александр Плаксин сообщил, что УФАС продолжает разбираться в сложившейся ситуации. «В торгах может принять участие не только производитель, но и другое лицо, поставщик», — считает Плаксин.

Ведомство отправило запросы в ООО ПК «Транспортные системы» (Москва) и Stadler (Минск, Беларусь). Производители должны сообщить УФАС о том, можно ли выполнить условия торгов, купив у них недостающие трамваи.

Если ответов в понедельник, 18 ноября, не будет, ведомство примет решение на основании имеющихся документов.