Дмитрий Енцов журналист Участок под строительство жилого дома на ул. Горького достался компании «Мегаполис» Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент имущественных отношений администрации города Перми 12 декабря подвёл итоги аукциона по аренде земельного участка под строительство многоквартирного дома по адресу ул. Максима Горького, 10 (перекрёсток с ул. Советской).

Участок площадью 1,3 тыс. кв. м находится в зоне Ц-1 (зона обслуживания и городской активности городского центра), ограничение по высотности на территории — 20 этажей.



Единственная заявка была подана от ООО «Инвестиционно-строительная компания «Мегаполис».

«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данному лоту подана только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся», — указано в протоколе. Тем не менее департамент в течение десяти дней обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора.

То есть указанный участок автоматически перейдёт в управление единственного участника аукциона.



Размер ежегодной арендной платы будет равен начальной цене, то есть 13,080 млн руб.



Напомним, предыдущий аукцион по аренде участка под многоквартирное строительство состоялся 12 ноября и касался участка на ул. Инженерной, 36, рядом с УДС «Молот». Победителем стала строительная компания ООО «Орсо групп».



Его площадь — 3,3 тыс. кв. м. Он расположен в зоне Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) с предельными параметрами высотности до десяти этажей.



Начальная стоимость аренды составляла 6,3 млн руб. в год. Победитель предложил 12,2 млн руб. в год. Общий срок аренды — 38 месяцев.