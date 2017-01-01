Определён победитель на земельный участок под жилой дом рядом с УДС «Молот»

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Подведены итоги аукциона на заключение договора аренды по земельному участку на ул. Инженерной, 36, находящемуся в муниципальной собственности и расположенному рядом с УДС «Молот». Победителем стала строительная компания ООО «Орсо групп». Как отметили в горадминистрации, всего на участок претендовали пять компаний.

Участок выставлен на аукцион мэрией под строительство многоквартирного жилого дома в начале ноября. Его площадь — 3,3 тыс .кв. м. Он расположен в зоне Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) с предельными параметрами высотности — до десяти этажей.



Начальная стоимость аренды составляла 6,3 млн руб. в год. Победитель предложил 12,2 млн руб. в год. Общий срок аренды — 38 месяцев, но победитель обязан сразу внести плату за три года.



Отметим, что мэрия запланировала до конца года выставить на аукцион ещё один участок под многоквартирный жилой дом — на ул. М. Горького, 10. Его площадь — 1,3 тыс. кв. м. Он находится в зоне Ц-1 (зона обслуживания и городской активности городского центра), ограничение по высотности на территории — 20 этажей.