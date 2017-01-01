В ближайшие четыре года под застройку Перми планируется выставить 201 тыс. кв. м земельных участков

Из них более половины должны быть расселены от аварийного жилья

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Фото: Константин Долгановский

Администрация Перми подготовила «дорожную карту» вовлечения земельных участков в оборот под застройку жилья на 2019—2022 годы.

За этот четырёхлетний период планируется выставить на аукционы 201 тыс. кв. м участков, причём 121 тыс. кв. м из них — после расселения аварийного и ветхого фонда.



Наибольшая доля — 114,3 тыс. кв. м — относится к зоне СТН-В (зона функциональной застройки серединной части города).

«Участки будут формироваться на торги по факту сноса ветхого и аварийного жилого фонда. Задача администрации — синхронизировать процесс сноса, расселения и градостроительной подготовки участков, чтобы вовлечь их в оборот в минимальные сроки после освобождения», — рассказал заместитель главы горадминистрации — начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова.

По её словам, в 2020 году будут сформированы участки на торги в центральном планировочном районе на ул. Пермской (по адресам: Пермская, 58, 60), Екатерининской (по адресам: Екатерининская, 5, 7, 9) и Достоевского (по адресам: Достоевского, 11, 12).



Основные планы по вовлечению в 2021 году — это территория ДКЖ, в 2022 году — в районе ул. Мильчакова, Ползунова, Челюскинцев.

«В 2022 году дополнительно высвободятся участки по Комсомольскому проспекту, Пушкина и Коминтерна общей площадью более 7 тыс. кв. м», — добавила Ольга Немирова.

Для реализации точечной застройки девелоперам предложат несколько участков в следующем году: на ул. Крупской, 84б, Черниговской, 7 и на ул. Нейвинской.



До конца этого года запланировано проведение двух аукционов под многоквартирную застройку.



На 12 ноября назначен аукцион по участку на Инженерной, 36. Участок площадью 3,3 тыс. кв. м расположен в зоне Ц-2 (зона обслуживание и деловой активности местного значения). Максимально разрешённая высотность здесь — 10 этажей. Начальная цена лота составит 6,3 млн руб.



Кроме того, в декабре намечен аукцион на участок в центральной части города, на ул. Максима Горького, 10. Его площадь — 1,3 тыс. кв. м. Он находится в зоне Ц-1 (зона обслуживания и городской активности городского центра), ограничение по высотности на территории — 20 этажей. По словам Ольги Немировой, начальная стоимость участка пока не определена, он «находится на оценке».



Кроме того, большим потенциалом обладают несколько участков в Орджоникидзевском районе в зоне СТН-Е (зона удалённых городских центров). Это 30 участков, в основном между ул. Таганрогской и Менжинского, в районе ручья Грязного, ул. Косякова и микрорайоне Энергетик. Ольга Немирова отметила, что территория пусть и отдалённая, но обеспечена транспортной инфраструктурой.

«Общая площадь потенциально вовлекаемых земель в Орджоникидзевском районе составляет 26,8 га. Стоимость работ мероприятий по технологическому присоединению к водопроводу и канализации составляет 123,9 млн руб.», — пояснила заместитель главы горадминистрации.

16 октября на заседании комитета гордумы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории у нескольких его членов возникли вопросы к этим планам.



В частности, депутат Валерий Шептунов (он также является директором по социальным вопросам ОАО «ПЗСП») спросил, почему в планы не входят два свободных муниципальных участка на ул. Транспортной. На что Немирова ответила, что это предмет обсуждения с застройщиками.



Депутат Михаил Бесфамильный (генеральный директор ООО «Орсо Групп») отметил, что в 2019 году на торги планируется выставить «всего полгектара», а в 2020-м — «полтора гектара». «Это максимально возможное, что можно выставить?» — поинтересовался депутат.



На что Ольга Немирова ответила, что как раз участки в Орджоникидзевском районе и рассматриваются как резерв. «Но к ним нужно подходить взвешенно, так как они удалённые», — пояснила заместитель главы горадминистрации.

«Чтобы реализовать участки в Орджоникидзевском районе, нужно не просто выставить их на торги, потому что кому-то (из победителей, — прим.) придётся заплатить 120 млн руб. за присоединению к сетям. В Заостровке такая же ситуация — земли много, при этом подключение к сетям стоит более 100 млн руб., и ни один застройщик не сможет потянуть эти цифры», — отметил Михаил Бесфамильный.

По его мнению, реализацией Генерального плана, вопросами формирования участков и выставления их на торги должен заниматься не один департамент, должна быть идеология и должен быть назначен ответственный — минимум первый заместитель главы горадминистрации.



«Развитие города взаимосвязано с реализацией земельных участков и строительством, а также должно быть связано с программой комплексного развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры», — отметил Михаил Бесфамильный.



Напомним, в августе депутаты гордумы на пленарном заседании утвердили изменения в Правила землепользования и застройки, которые накладывают различные ограничения по плотности и высотности на всю территорию города. По мнению застройщиков, это фактически выводит из оборота многие территории, где происходит массовая застройка.



Выходом из ситуации может стать включение в оборот новых территорий. «Дорожная карта» как раз и является первой подобной попыткой.