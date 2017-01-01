Гордума утвердила изменения в ПЗЗ по высотности и плотности

Профильный комитет дважды обсуждал внесённые администрацией предложения

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы проголосовали утвердительно за предлагаемые департаментом градостроительства и архитектуры изменения в Правила землепользования и застройки относительно ввода на территории Перми ограничений по высотности и плотности застройки.

Депутат Надежда Агишева спросила у представителей горадминистрации информацию о том, какое количество застройщиков согласится на такие условия и сколько внесут средств в городской бюджет.



Ответить решил глава Перми Дмитрий Самойлов. По его словам, за последние годы количество новых мест в школах и детсадах примерно одинаково в тех объектах, которые построили за счёт бюджета и за счёт застройщиков.



«Ориентируемся на возведение 400—500 тыс. кв. м жилья в год. Думаю, 150 тыс. кв. м из них будет сопровождаться соглашениями с застройщиками», — поделился ожиданиями глава города.



Его заместитель Ольга Немирова отметила, что изменения в правила не повлечёт значительного увеличения стоимости жилья, так как на ценообразование «влияет множество факторов».

21 августа комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Перми отложил вынесение на пленарное заседание гордумы проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Перми, утверждённые решением Пермской городской думы от 26.06.2007 №143».

Как заявил в ходе заседания комитета его председатель Алексей Дёмкин, проект был внесён в нарушение регламента 19 августа, члены комитета, эксперты управления экспертизы и аналитики, а также Контрольно-счётной палаты физически не успели его изучить. Без этого комитет не может направлять проект на пленарное заседание гордумы. Поэтому к рассмотрению вопроса члены комитета вернутся непосредственно перед началом заседания законодательного органа 27 августа.

При этом проект всё же обсудили, и главной темой дискуссии послужили не сами изменения коэффициента плотности и высотности застройки, а пункт, по которому все ограничения застройщики могут легально обойти, если за свой счёт построят социальный объект (детсад или школу) или профинансируют его строительство.

Впрочем, сегодня, 27 августа, за 45 минут до начала пленарного заседания Пермской городской думы состоялась внеплановая встреча членов комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории, на котором рассматривался вопрос вынесения на думскую «пленарку» изменений в Правила землепользования и застройки в части установления высотности и плотности застройки фактически на территории всего города Перми.

Напомним, департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми предлагает ограничить высотность застройки не метражом, как сейчас (сегодня ограничение высотности наложено только на центральную часть города и составляет 20 м), а этажностью. Причём действовать она будет на всей территории города.

Помимо высотности устанавливается коэффициент плотности застройки (это отношение площади всех этажей здания к площади участка) в зависимости от зоны и её расположения — от 0,2 до 2,5. Так, ещё три года назад застройщики возводили жилые дома, как правило, с коэффициентом плотности 4, сейчас же она составляет 2,5.

Все изменения, по мнению департамента, направлены на то, чтобы город соответствовал Генплану, а именно — низкоэтажная застройка в центре и сбалансированная на окраинах.

При этом горадминистрация признаёт, что существует большая проблема с обеспеченностью детсадами и школами. Проблему усугубляет то, что на их строительство не хватает финансирования.