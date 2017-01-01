Комитет по вопросам градостроительства решил внести на думскую «пленарку» вопрос по высотности и плотности застройки Несмотря на противоречия, эксперты посчитали, что они не мешают рассмотрению проекта на думе

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 27 августа, за 45 минут до начала пленарного заседания Пермской городской думы состоялась внеплановая встреча членов комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории, на котором рассматривался вопрос вынесения на думскую «пленарку» изменения в Правила землепользования и застройки в части установления высотности и плотности застройки фактически на территорию всего города Перми.

В начале заседания озвучено заключение КСП — по данным предложениям «нет противоречия по части законодательства».



Депутат Владимир Молоковских отметил, что в заключении экспертов говорится: в проекте есть противоречия, но его рекомендуется принять. «Нет ли здесь противоречия?» — спросил депутат.

Владимир Молоковских, депутат Пермской городской думы:

— Принятие предложенных изменений повлечёт удорожание жилья. Ситуация напоминает предложения авиакомпании «Победа», когда вроде бы ручная кладь бесплатна, но в итоге ты переплачиваешь

Представитель прокуратуры отметила, что их заключение — «не отрицательное, полномочия по разработке документов возложены на органы местного самоуправления». Но это не мешает мэрии вносить подобные законопроекты в гордуму, главное, чтобы они соответствовали программе комплексного развития и Генплану.

«Мы всё-таки планируем развивать город согласно Генплану?» — спросил депутат Михаил Бесфамильный. И отметил, что, по его мнению, в документе есть противоречия Генплану, так как часть территорий уже максимально застроены и там строить нереально: непонятно как там решать вопросы с детсадами и школами, если там всё равно нереально строить. По мнению думца, если горадминистрация не будет выставлять на продажу новые территории, то эффекта от этого проекта не будет.

Заместитель главы горадминистрации Ольга Немирова ответила, что все подобные вопросы будут учтены при актуализации Генплана.



Депутат Александр Филиппов вновь напомнил, что проект не предусматривает чёткие критерии отхода от параметров высотности и плотности в случае постройки инвестором детсада и школы.



«Вдруг инвестор решит построить пять школ, но за это построит на эспланаде 50-этажный небоскрёб», — заметил Александр Филиппов.



На это Ольга Немирова ответила, что регламентация в проекте не позволит значительно нарушать регламенты.



Более чёткие критерии и порядок заключения соглашения с застройщиками будут доработаны «в ближайшее время», возможно, и в сентябре (изначально планировалось до конца этого года).



Депутат Сергей Богуславский отметил, что в случаях применения исключений может получиться ситуация, когда на соседних участках будет дом, подпадающий под все регламенты, а рядом — подпадающий под исключения.



Ольга Немирова подчеркнула, что все исключения будут проходить и общественные слушания, и рассмотрены на соответствующих комиссиях и комитетах, то есть возможность влияния на застройщиков и конкретный проект всё равно останется.



Напомним, предыдущее плановое заседание комитета состоялось 21 августа.