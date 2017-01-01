Мэрия Перми выставила на торги участок под жилой дом на ул. Максима Горького
На торги под строительство многоквартирного жилого дома выставлен участок по адресу ул. Максима Горького, 10 (перекрёсток с ул. Советской).
Площадь участка — 1,3 тыс. кв. м. Он находится в зоне Ц-1 (зона обслуживания и городской активности городского центра), ограничение по высотности на территории — 20 этажей. Аукцион состоится 12 декабря.
Напомним, 12 ноября подведены итоги аукциона на заключение договора аренды по земельному участку на ул. Инженерной, 36, находящемуся в муниципальной собственности и расположенному рядом с УДС «Молот». Победителем стала строительная компания ООО «Орсо групп». Как отметили в горадминистрации, всего на участок претендовали пять компаний.
Участок выставлен на аукцион мэрией под строительство многоквартирного жилого дома в начале ноября. Его площадь — 3,3 тыс .кв. м. Он расположен в зоне Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) с предельными параметрами высотности до десяти этажей.
Начальная стоимость аренды составляла 6,3 млн руб. в год. Победитель предложил 12,2 млн руб. в год. Общий срок аренды — 38 месяцев, но победитель обязан сразу внести плату за три года.
Как отметили в мэрии, до конца года планируется выставить на аукцион ещё минимум 33 участка, но не под многоквартирные дома.
В частности, на аукционе 26 ноября можно будет приобрести землю для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Участок расположен в Кировском районе, на ул. Светлогорской, 17а, его площадь составляет 6 тыс. кв. м.
На аукционе 28 ноября мэрия представит четыре земельных участка для размещения общественных и административных организаций. Три участка расположены в Свердловском районе по адресам: ул. Емельяна Ярославского, 20, ул. Емельяна Ярославского, 20а и ул. Братская, 169г. Ещё один участок находится в Орджоникидзевском районе, на ул. Лаврова, 13.
12 декабря будут выставлены участки под организацию площадок для отдыха по адресам: ул. Бродовское Кольцо, 197 в Свердловском районе и ул.