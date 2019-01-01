Андрея Ковтуна отправили под домашний арест Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Ковтун



Свердловский суд Перми отправил под домашний арест бывшего министра общественной безопасности Пермского края Андрея Ковтуна. О решении суда сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Следователь СКР, ходатайствовавший об аресте, утверждал, сообщает издание, что, находясь на свободе, Андрей Ковтун может помешать расследованию.

Адвокат экс-министра просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или денежного залога в размере 3 млн руб. Судья согласился с доводами адвоката и не стал лишать Ковтуна свободы. Он будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев, до 9 февраля 2020 года.

Задержание произошло 9 декабря в ходе расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере).

По данным следствия, сообщают в ведомстве, подозреваемый фиктивно устроил в одну из пожарных частей города Перми в качестве пожарного своего знакомого, который с марта 2013 года по конец 2017 года фактически не исполнял каких-либо обязанностей по службе. За указанный период мужчине начислялась и выплачивалась заработная плата и иные положенные выплаты, сумма которых составила более 790 тыс. руб.

В январе 2017 года Андрей Ковтун был назначен министром губернатором Виктором Басаргиным. Однако 23 января 2019 года он неожиданно покинул пост.

В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.