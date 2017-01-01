Роман Кокшаров и Андрей Ковтун покидают правительство Пермского края Губернатор Прикамья Максим Решетников объявил о кадровых перестановках в кабмине

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Роман Кокшаров

Фото: Константин Долгановский

Сегодня на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников объявил о кадровых перестановках в региональном кабмине. Должность первого вице-премьера, министра территориального развития Пермского края по собственному желанию покинул Роман Кокшаров. Он занимал этот пост с 2015 года.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Роман Александрович ещё в прошлом году обращался ко мне с просьбой уйти на отдых. Однако в территориях были запущены объединительные процессы, я попросил его провести первый этап укрупнения муниципалитетов до конечного итога, координировать процесс. Сейчас эта задача выполнена, проделана большая работа. Поэтому просьбу Романа Александровича я удовлетворил.

Вместо него министром территориального развития, а также вице-премьером краевого правительства будет назначен Александр Борисов, который сейчас является депутатом Законодательного собрания Пермского края, первым заместителем председателя комитета ЗС по развитию инфраструктуры. «Он знаком с территориальной повесткой, проблемами и задачами, которые стоят перед территориями. Сам руководил территорией. Коллеги, прошу помогать, планка взята высокая — надо не только не уронить её, но и поднять выше», — отметил Максим Решетников.

Следующей в списке на освобождающуюся вакансию депутата Борисова в ЗС является Мария Коновалова, помощница депутата краевого парламента Армена Гарсляна.

По информации «Нового компаньона», уход Романа Кокшарова из краевого правительства может быть связан с якобы проводимыми в отношении него следственными действиями.

Кроме того, Андрей Ковтун, занимавший должность министра территориальной безопасности, переходит на работу в структуру, которая будет консолидированно заниматься вопросами противопожарной безопасности. «Для нас это очень важно. В работе этого блока сделаем акцент на взаимодействие с правоохранительными органами. Запланирована большая работа по координации антинаркотической деятельности и многое другое».

Пост министра территориальной безопасности займёт Ришат Ибрагимов, сейчас являющийся заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края.









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