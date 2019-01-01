Андрей Ковтун задержан по подозрению в мошенничестве Речь идёт о фиктивном трудоустройстве знакомого Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Ковтун



Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по подозрению в совершении преступления задержан бывший заместитель начальника Приволжского регионального центра МЧС РФ по Государственной противопожарной службе Андрей Ковтун.

Задержание произошло в ходе расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере), сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, сообщают в ведомстве, подозреваемый фиктивно устроил в одну из пожарных частей города Перми в качестве пожарного своего знакомого, который с марта 2013 года по конец 2017 года фактически не исполнял каких-либо обязанностей по службе. За указанный период мужчине начислялась и выплачивалась заработная плата и иные положенные выплаты, сумма которых составила более 790 тыс. руб.

В январе 2017 года Андрей Ковтун был назначен министром губернатором Виктором Басаргиным. Однако 23 января 2019 года он неожиданно покинул пост.

В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.



