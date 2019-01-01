Дмитрий Енцов журналист Отчисленный экс-центровой «Пармы» подписал контракт с командой из Пекина Поделиться Поделиться Твитнуть

Арнетт Моултри



Американский центровой Арнетт Моултри подписал соглашение с командой Beijing Royal Fighters, базирующейся в Пекине и выступающей в Китайской баскетбольной ассоциации (CBA).

Отметим, что ранее он находился на просмотре в другой китайской команде — Zhejiang Chouzhou.



Пекинская команда занимает в нынешнем сезоне девятое место, а та, в которой он первоначально проходил просмотр, — на 11-м.



Напомним, Моултри сыграл за «Парму» шесть официальных матчей, самым лучшим из которых стала игра с «Нижним Новгородом», в которой он набрал 36 очков и совершил 10 подборов.



Напомним, американец подписал однолетний контракт с «Пармой» в июле этого года. В прошлом сезоне он играл за эстонский «Калев». В апреле 2019 года был признан игроком месяца в чемпионате Единой лиги ВТБ.



Моултри считался очень перспективным игроком, и в 2012 году выбран командой НБА Miami Heat под 27-м номером, что является очень высоким показателем. Далее выступал в команде Philadelphia 76ers, за которую провёл всего 56 матчей, и в 2014 году решением лиги был дисквалифицирован на пять матчей за нарушение программы борьбы НБА с наркотиками. Причины тогда не были названы, но предполагается, что игрок попался на курении марихуаны.