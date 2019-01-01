Дмитрий Енцов журналист Экс-центровой «Пармы» Моултри находится на просмотре в китайской команде Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Баскетбольный клуб "Парма" parmabasket.ru

Американский баскетболист Арнетт Моултри, который недавно сначала был отстранён от игр за «Парму», а затем покинул клуб, сейчас находится в Китае. Он проходит просмотр в клубе «Чжэцзян Голден Буллз», выступающем в Южном дивизионе Китайской баскетбольной ассоциации. Об этом в своём твиттере написал главный редактор итальянского баскетбольного портала Sportando Эмилиано Карча.

Моултри сыграл за «Парму» шесть официальных матчей, самым лучшим из которых стала игра с «Нижним Новгородом», в которой он набрал 36 очков и совершил 10 подборов.



Напомним, американец подписал однолетний контракт с «Пармой» в июле этого года. В прошлом сезоне он играл за эстонский «Калев». В апреле 2019 года был признан игроком месяца в чемпионате Единой лиги ВТБ.



Моултри считался очень перспективным игроком, и в 2012 году выбран командой НБА Miami Heat под 27-м номером, что является очень высоким показателем. Далее выступал в команде Philadelphia 76ers, за которую провёл всего 56 матчей, и в 2014 году решением лиги был дисквалифицирован на пять матчей за нарушение программы борьбы НБА с наркотиками. Причины тогда не были названы, но предполагается, что игрок попался на курении марихуаны.