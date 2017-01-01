Арнетт Моултри после конфликта покинул «Парму», замену ему уже ищут



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фото: Единая Лига ВТБ

Американский центровой Арнетт Моултри покинул пермский баскетбольный клуб «Парма». В клубе сказали, что это обоюдное решение.

По информации «Нового компаньона», у Моултри на прошлой неделе произошёл конфликт с тренерским штабом, итогом чего стало его отстранение от матчей. Легионер отсутствовал в заявке на прошлый матч с казанским УНИКСом. При этом в понедельник, 18 ноября, Моултри отпраздновал своё 29-летие.



Генеральный директор «Пармы» Александр Башминов в разговоре с «Новым компаньоном» отказался назвать причины конфликта, но добавил, что «без Моултри команда играла лучше». Также он сообщил, что команда уже начала поиск замены американцу, но не гарантировал, что она будет найдена к ближайшему матчу с саратовским «Автодором».

Легионер сыграл за «Парму» шесть официальных матчей, самым лучшим из которых стала игра с «Нижним Новгородом», в которой он набрал 36 очков и совершил 10 подборов.



Напомним, американец подписал однолетний контракт с «Пармой» в июле этого года. В прошлом сезоне он играл за эстонский «Калев». В апреле 2019 года был признан игроком месяца в чемпионате Единой лиги ВТБ.



Моултри считался очень перспективным игроком, и в 2012 году выбран командой НБА Miami Heat под 27-м номером, что является очень высоким показателем. Далее выступал в команде Philadelphia 76ers, за которую провёл всего 56 матчей, и в 2014 году решением лиги был дисквалифицирован на пять матчей за нарушение программы борьбы НБА с наркотиками. Причины тогда не были названы, но предполагается, что игрок попался на курении марихуаны.