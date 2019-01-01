Мария Сыропятова В Перми добавят киосков и павильонов Поделиться Поделиться Твитнуть

Шесть дополнительных мест в схему размещения объектов нестационарной торговли добавят в Перми. Об этом рассказал на комитете по экономической политике Пермской городской думы начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Александр Кузнецов.

Сейчас, как рассказали в администрации Перми, в схеме 646 объектов нестационарной торговли. Согласно данным администрации Перми,199 мест пока свободны. По данным городских властей, в 2019 году среди 155 лотов, которые были выставлены на аукционы, 83 места под размещение киосков и павильонов были разыграны. В десяти случаях победители отказались от заключения договоров, основная причина отказа — запрет в типовом договоре на сдачу павильонов и киосков в аренду. В итоге договоры были заключены только на размещения 73 НТО. В общей сложности с момента принятия новой муниципальной схемы в августе 2018 года в администрации Перми заключили 229 договоров на размещение НТО.

Напомним, что 25 декабря пройдёт последний в 2019 году аукцион в Перми под размещение киосков печати и одного павильона под торговлю овощами и фруктами. Большинство из заявленных лотов расположены на центральных улицах Перми. Ранее некоторые из этих мест были введены в муниципальную схему размещения нестационарной торговли Перми.

Напомним, что в августе администрация Перми провела серию аукционов на размещение киосков и павильонов. Примерно половина из 121 разыгранного администрацией места оказались не востребованы у предпринимателей. Главные причины, по словам предпринимателей, связаны с низким пешеходным трафиком, высоким уровнем порога для входа на рынок и невозможностью сменить специализацию киоска или павильона по условиям договора с администрацией.

В администрации Перми неоднократно обращали внимание на возможности внесения изменений в схему размещения НТО, в том числе включения дополнительных мест. По данным администрации Перми, было направлено 147 предложений о включении мест для размещения НТО в муниципальную схему, из которых 102 объекта были включены. Остальные 45 не были включены в связи с несоответствием требованиям, установленным краевыми и муниципальными нормативно-правовыми актами.

Предприниматели могут обратиться с предложениями о размещении НТО в районные администрации. Для помощи предпринимателям по участию в электронных торгах МКУ «Пермский центр бизнеса» будет проводить консультации. Также в администрации обращают внимание бизнесменов на консультации, организуемые в администрациях районов города и департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.