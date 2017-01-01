Объявлены новые аукционы на размещение киосков печати

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Фото: Константин Долгановский

Администрация Перми объявила проведение нового аукциона на размещение объектов нестационарной торговли. На этот раз там планируют размещение 18 киосков печати и одного павильона по торговле овощами и фруктами. Большинство из заявленных лотов расположены на центральных улицах Перми. Ранее некоторые из этих мест были введены в муниципальную схему размещения нестационарной торговли Перми.

Напомним, что в августе администрация Перми провела серию аукционов на размещение киосков и павильонов. Примерно половина из 121 разыгранного администрацией места оказалась не востребованной у предпринимателей. Среди причин невостребованности мест под нестационарную торговлю предприниматели указывали их расположение и высокие затраты на изготовление объектов с недостаточным сроком их окупаемости.

По итогам аукционов на рабочей группе по НТО при уполномоченном по защите прав предпринимателей была достигнута договорённость с администрацией Перми о повторных аукционах на те места, на которые не было подано ни одной заявки на августовских торгах (в мэрии эту информацию подтвердили). Администрация Перми начала проводить торги на их размещение.

В мэрии обращают внимание на то, что предприниматели могут сами обратиться с предложениями о местах под размещение НТО. Для помощи предпринимателям по участию в электронных торгах МКУ «Пермский центр бизнеса» будет проводить консультации. Также в администрации обращают внимание бизнесменов на консультации, организуемые в администрациях районов города и департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.