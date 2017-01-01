Администрация Перми разыграет места под киоски и павильоны в октябре

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20 мест под размещение объектов нестационарной торговли выставлены на торги. Эта информация появилась на сайте администрации Перми.

Все выставленные на аукционы места уже разыгрывались администрацией Перми в августе (всего тогда не удалось разыграть 61 место, из них три — по техническим причинам). В администрации Перми поясняют, что до конца года будут выставлены на повторные торги оставшиеся места. Там также отмечают, что сейчас заключают договоры с победителями августовских аукционов.

Аукцион на 20 лотов, объявленный сегодня, планируется провести 10 октября. 11 лотов из 20 будут разыграны под места для размещения киосков и павильонов в Дзержинском районе, остальные 9 — в Индустриальном районе.

Напомним, что в августе администрация Перми провела серию аукционов на размещение киосков и павильонов. Примерно половина из 121 разыгранного администрацией места оказалась не востребованной у предпринимателей.

Только 23 лота из 121 были разыграны на конкурентных торгах (на них было подано два и более предложений по цене). Среди причин невостребованности мест под нестационарную торговлю предприниматели указывали их расположение и высокие затраты на изготовление объектов с недостаточным сроком их окупаемости.

По их итогам на рабочей группе по НТО при уполномоченном по защите прав предпринимателей была достигнута договорённость с администрацией Перми о повторных аукционах на те места, на которые не было подано ни одной заявки на августовских торгах (в мэрии эту информацию подтвердили). Тогда в общей сложности не было разыграно 61 место (из них три — по техническим причинам).

Сейчас обсуждается инициатива о создании экспертного коллегиального органа при департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, одной из функций которого могла бы стать оценка востребованности мест, предлагаемых на аукционах администрацией Перми.

В администрации Перми обращают внимание на то, что предприниматели могут сами обратиться с предложениями о местах под размещение НТО. Для помощи предпринимателям по участию в электронных торгах МКУ «Пермский центр бизнеса» будет проводить консультации. Также в администрации обращают внимание бизнесменов на консультации, организуемые в администрациях районов города и департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.