Григорий Середкин Состояние зоопарка будет обследовать ООО «Инвента» В УФАС не нашли нарушений антимонопольного законодательства со стороны компании Поделиться Поделиться Твитнуть

Несмотря на задолженности и радикальное изменение цены, в УФАС уверены, что ООО «Инвента» добросовестно исполнит обязательства по проверке качества построек будущего зоопарка.

Выигравшая компания сбила цену в шесть раз: с 8 млн руб. до 1,25 млн. По мнению АНО «Союзэкспертиза Пермь», подавшей жалобу на результаты конкурса, этой суммы недостаточно для качественного исполнения задачи.

Екатерина Субботина, начальник отдела контроля УФАС России по Пермскому краю:

— Также обвинение указывало на имеющиеся у компании задолженности, обозначенные на сайте Арбитражного суда. Однако общая сумма долгов составила 5 тыс. руб., чего недостаточно для отстранения от конкурса

В итоге заседание проанализировало пояснения сторон, доказательства и признало жалобы общества «Союзэкспертиза Пермь» необоснованными. Решение УФАС на сегодняшний день готово. Следовательно, контракт будет подписан и договор в ближайшее время будет исполнен.

Напомним, недавно АНО «Союзэкспертиза-Пермь» пожаловалась на компанию «Инвента», выигравшую конкурс. По мнению организации, документация об аукционе противоречит действующему антимонопольному законодательству РФ.

Напомним, что в АНО «Союзэкспертиза-Пермь» считали, что документация об аукционе составлена с нарушениями антимонопольного и гражданского законодательства РФ.

Согласно документам, размещённым на сайте госзакупок, заявитель был убеждён, что необходимо оценить корректность и правильность технического задания, потому что, по мнению организации, проверка зданий, не завершённых строительством, необходима не просто на предмет технического состояния, но и нормативного.

Заявитель утверждал, что результатом торгов явилось снижение начальной (максимальной) цены контракта на 85%. ООО «Инвента» оценило свои услуги в 1,25 млн руб. при начальной (максимальной) цене контракта 8,15 млн руб.

Кроме того, по мнению заявителя, необходимо проверить, соответствует ли победитель аукциона требованиям, предъявленным к участникам закупки, а именно — соответствие требованиям об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным в бюджеты РФ. В отношении ООО «Инвента» открыто несколько исполнительных производств.

Напомним, что техническое обследование было инициировано краевым УКСом по итогу экспертной проверки объекта Контрольно-счётной палатой. КСП заключила, что, учитывая работы по устранению нарушений строений, а также демонтажные работы, необходимо провести инструментальное обследование зоопарка, определить соответствие конструкций, материалов, оборудования проектной документации, а также качество предложенных проектных решений.

В декабре подрядчик должен приступить к комплексному техническому обследованию зоопарка. Работы планировалось завершить в конце января.

«Для нас очень важно провести комплексную проверку объекта, поскольку после выявленных нарушений ряда конструкций мы усилили фундаменты строений, один объект был демонтирован и возведён снова. В связи с необходимостью проведения этих работ в проект строительства были внесены изменения. Важно определить, что мы движемся по правильному пути», — отмечали в УКСе.