Определена компания, которая обследует состояние нового зоопарка

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ООО «Инвента» из Перми проведёт обследование технического состояния первой очереди строящегося зоопарка. Это стало известно после подведения итогов аукциона, заявку на который подали восемь организаций.

Победитель предложил провести обследование за 1,25 млн руб. При этом начальная (максимальная) цена контракта составляла 8,15 млн руб.

Техническое обследование было инициировано краевым УКСом по итогу экспертной проверки объекта Контрольно-счётной палатой. КСП заключила, что, учитывая работы по устранению нарушений строений, а также демонтажные работы, необходимо провести инструментальное обследование зоопарка, определить соответствие конструкций, материалов, оборудования проектной документации, а также качество предложенных проектных решений.



В декабре подрядчик приступит к комплексному техническому обследованию зоопарка. Работы завершатся в конце января.

«Для нас очень важно провести комплексную проверку объекта, поскольку после выявленных нарушений ряда конструкций мы усилили фундаменты строений, один объект был демонтирован и возведён снова. В связи с необходимостью проведения этих работ в проект строительства были внесены изменения. Важно определить, что мы движемся по правильному пути», — отметили в УКСе.