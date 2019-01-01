УФАС приостановило заключение контракта на обследование зоопарка Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС приостановило процедуру заключения контракта с подрядчиком на проведение работ по обследованию технического состояния первой очереди строящегося зоопарка. Причиной стала жалоба на организацию закупки, поступившая от АНО «Союзэкспертиза-Пермь», сообщает «РБК-Пермь».

В компании считают, что документация об аукционе составлена с нарушениями антимонопольного и гражданского законодательства РФ.

Согласно документам, размещённым на сайте госзакупок, заявитель считает, что необходимо оценить корректность и правильность технического задания, потому что, по мнению организации, проверка зданий, не завершённых строительством, необходима не просто на предмет технического состояния, но и нормативного.

Заявитель утверждает, что результатом торгов явилось снижение начальной (максимальной) цены контракта на 85%. Компания ООО «Инвента» оценил свои услуги в 1,25 млн руб. при начальной (максимальной) цене контракта 8,15 млн рублей.

Кроме того, по мнению заявителя, необходимо проверить, соответствует ли победитель аукциона требованиям, предъявленным к участникам закупки, а именно — соответствие требованиям об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным в бюджеты РФ. В отношении ООО «Инвента» открыто несколько исполнительных производств.

Напомним, что техническое обследование было инициировано краевым УКСом по итогу экспертной проверки объекта Контрольно-счётной палатой. КСП заключила, что, учитывая работы по устранению нарушений строений, а также демонтажные работы, необходимо провести инструментальное обследование зоопарка, определить соответствие конструкций, материалов, оборудования проектной документации, а также качество предложенных проектных решений.

В декабре подрядчик должен приступить к комплексному техническому обследованию зоопарка. Работы планировалось завершить в конце января.

«Для нас очень важно провести комплексную проверку объекта, поскольку после выявленных нарушений ряда конструкций мы усилили фундаменты строений, один объект был демонтирован и возведён снова. В связи с необходимостью проведения этих работ в проект строительства были внесены изменения. Важно определить, что мы движемся по правильному пути», — отмечали в УКСе.