Внесены поправки в соглашение между застройщиками и муниципалитетом Соглашение между городскими властями и строителями может быть окончательно принято в декабре Поделиться Поделиться Твитнуть

Рабочая группа провела заседание по обсуждению соглашения между застройщиками и муниципалитетом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Как сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, после утверждения порядка в первом чтении в ноябре 2019 года поступило 55 поправок к документу.

Ключевым на заседании стал вопрос о привязке строящихся по соглашению социальных объектов к жилью, которое планирует возвести застройщик.

Теперь строительство детских садов и школ, предусмотренных программой комплексного развития социальной инфраструктуры Перми, будет осуществляться в границах зоны, где планируется строительство жилого дома, либо на ближайшей к зоне территории. Это предоставит удобства для будущих жильцов и их детей.

Также внесена поправка о размещении детских садов в пристроенных помещениях будущего дома. Вместимость такого объекта должна составлять не менее 150 мест.

Обсуждение поправок продолжится в дальнейшем. Рассмотрение документа во втором чтении запланировано на декабрьском пленарном заседании гордумы.

Напомним, что депутаты Пермской городской думы единогласно в первом чтении 19 ноября приняли нормативный акт «Об утверждении порядка заключения соглашения о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием город Пермь для развития сети социальной инфраструктуры».

Срок внесения поправок был установлен до 26 ноября. Причиной принятия нормативного акта только в первом чтении стало почти единодушное мнение депутатов о недоработке проекта, плюс к нему имеют претензии и управление экспертизы, и аналитики, и Контрольно-счётная палата, и городская прокуратура. Претензии последней наиболее весомы.

Как пояснила помощник прокурора города Перми по вопросам градостроительства Инна Доминова, в целом проект несёт позитивные цели, позволяя застройщикам добровольно участвовать в развитии социальной инфраструктуры, но у надзорного органа остаются две претензии.

Во-первых, прокуратура считает необоснованным намерение властей не привязывать строительство детсадов и школ к той территории, где застройщик получил разрешение на строительство. По мнению городских властей, соцобъекты будут строиться там, где вопрос их необходимости стоит наиболее остро.



Во-вторых, в случае софинансирования школ и детсадов со стороны застройщика есть вероятность, что эти средства приведут к «нецелевому использованию».

Напомним, на августовской «пленарке» депутаты приняли изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые накладывают регламенты по плотности и высотности на всю жилую застройку города. Застройщик может обойти ограничения, если согласится построить своими силами или профинансировать строительство соцобъекта, заключив соглашение с мэрией.

В случае если потребность в местах в детсадах на застраиваемой территории составляет 240 мест и более, а потребность в местах в школах — от 825 и выше, то застройщик обязан построить «отдельно стоящее или встроенно-пристроенные помещения». Если аналогичная потребность составляет для детсадов менее 240 мест, а для школ — менее 825, то застройщик может не возводить эти объекты, а профинансировать их строительство.

«Безвозмездное финансирование», по мнению мэрии, должно составить 3951 руб. за 1 кв. м общей площади квартир без лоджий и веранд.

При этом если жилой дом возводится без применения эскроу-счетов, то застройщик обязан перечислить финансирование «единовременно в полном объёме в срок не более трёх месяцев со дня вступления в силу решения гордумы о внесении изменений в ПЗЗ».

Если возводится с использованием эскроу-счетов, то застройщик должен перечислить 20% от всей суммы не позднее трёх месяцев со дня вступления в силу решения гордумы об установления подзоны, а 80% средств — не позднее трёх месяцев со дня выдачи разрешения на ввод дома в эксплуатацию.