Соглашение с застройщиками по строительству соцобъектов принято в первом чтении

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Депутаты Пермской городской думы единогласно в первом чтении приняли нормативный акт «Об утверждении порядка заключения соглашения о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием город Пермь для развития сети социальной инфраструктуры».

Срок внесения поправок установлен до 26 ноября. Причиной принятия нормативного акта только в первом чтении стало почти единодушное мнение депутатов о недоработке проекта, плюс к нему имеют претензии и управление экспертизы, и аналитики, и Контрольно-счётная палата, и городская прокуратура. Претензии последней наиболее весомы.

Как пояснила помощник прокурора города Перми по вопросам градостроительства Инна Доминова, в целом проект несёт позитивные цели, позволяя застройщикам добровольно участвовать в развитии социальной инфраструктуры, но у надзорного органа остаются две претензии.

Во-первых, прокуратура считает необоснованным намерение властей не привязывать строительство детсадов и школ к той территории, где застройщик получил разрешение на строительство. По мнению городских властей, соцобъекты будут строиться там, где вопрос их необходимости стоит наиболее остро.



Во-вторых, в случае софинансирования школ и детсадов со стороны застройщика есть вероятность, что эти средства приведут к «нецелевому использованию».

Напомним, на августовской «пленарке» депутаты приняли изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые накладывают регламенты по плотности и высотности на всю жилую застройку города. Застройщик может обойти ограничения, если согласится построить своими силами или профинансировать строительство соцобъекта, заключив соглашение с мэрией.

В случае если потребность в местах в детсадах на застраиваемой территории составляет 240 мест и более, а потребность в местах в школах — от 825 и выше, то застройщик обязан построить «отдельно стоящее или встроенно-пристроенные помещения». Если аналогичная потребность составляет для детсадов менее 240 мест, а для школ — менее 825, то застройщик может не возводить эти объекты, а профинансировать их строительство.

«Безвозмездное финансирование», по мнению мэрии, должно составить 3951 руб. за 1 кв. м общей площади квартир без лоджий и веранд.

При этом если жилой дом возводится без применения эскроу-счетов, то застройщик обязан перечислить финансирование «единовременно в полном объёме в срок не более трёх месяцев со дня вступления в силу решения гордумы о внесении изменений в ПЗЗ».

Если возводится с использованием эскроу-счетов, то застройщик должен перечислить 20% от всей суммы не позднее трёх месяцев со дня вступления в силу решения гордумы об установления подзоны, а 80% средств — не позднее трёх месяцев со дня выдачи разрешения на ввод дома в эксплуатацию.