Активисты с ЗиД заявили о проведении митинга в поддержку предприятия



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Фото: Константин Долгановский

Инициативная группа работников и ветеранов ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» (ЗиД) 2 декабря подала в администрацию Перми уведомление о митинге, который планируют провести 15 декабря. Цель протестующих — «остановить уничтожение ЗиДа», сообщает «РБК-Пермь».

«Мы хотим, чтобы кризисные управляющие вывели предприятие из кризиса. Чтобы нам дали нормального руководителя», — сообщил изданию один из организаторов, Виктор Силин.

Напомним, ранее рабочие пермского ЗиДа уже планировали провести митинг у стен завода, который мэрия Перми согласовала. Но тогда уведомление на проведение митинга было отозвано организаторами.



Как сообщил один из членов инициативной группы, в прошлый раз митинг был отменён в связи с обещаниями директора завода о том, что «всё будет хорошо».

«В прошлый раз тоже заявляли митинг. Также подали заявку. Также сказали, что всё будет хорошо, будут заказы. Отметили 160-летие. Но потом всех отправили в отпуск. Так что мы в это «всё хорошо» больше не верим. После того как нам сказали, что всё хорошо, рабочих отправили в отпуск, а потом мы из СМИ узнали, что собираются всех увольнять», — поясняет Виктор Силин.

В сообщениях о планах проведения митинга в социальных сетях также указано, что организаторы намерены выступить не только в защиту ЗиДа.

«Проходят массовые сокращения и на других пермских производствах, выполняющих гособоронзаказ. Помимо завода Дзержинского, за последние годы закрыты либо на пути к ликвидации ряд прикамских предприятий, не связанных с продажей природных ресурсов. С уничтожением промышленности растёт наша зависимость от импорта, теряются ценные технологии и мастерство. Поэтому ждём на митинг всех, кто понимает, что без своего производства стране нельзя. Пора объединяться!» — говорится в сообщении.

Накануне, 2 декабря, исполнительный директор машиностроительного завода им. Дзержинского (ЗиД) Павел Панков и и. о. финансового директора Ульяна Шепелькова рассказали журналистам пермских СМИ о текущей ситуации с заказами предприятия на 2020 год и связанными с ними сокращениями численности сотрудников.

Руководство предприятия сообщило, что на 2020 год уже заключено контрактов на 430 млн руб. и работа продолжается. В том числе с рядом предприятий Прикамья и соседних регионов ведутся переговоры по поводу заключения контрактов на поставку гражданской продукции. По данным руководства завода, пакет заказов будет формироваться по февраль включительно. Также сообщалось, что объём контрактов завода на 2019 год составил 1,5 млрд руб., на 2018-й — около 800 млн руб.

Сейчас на заводе трудятся 720 человек. По словам председателя профкома ЗиД Рима Галимзянова, за ноябрь уволены 80 человек. Завод работает три дня в неделю. В оставшиеся два дня на работу вызывают специалистов, отвечающих за поддержание коммунального комплекса. В октябре сотрудники завода намерены были выйти на митинг, однако отказались от своих планов после совещаний о ситуации на предприятии в Минпроме РФ. Коллектив завода обратился к руководству «Авитека» с просьбой заключить контракты на 2020 год.

Организаторы рассчитывают провести митинг в Саду камней. По словам инициаторов мероприятия, уведомление о проведении митинга подано в администрацию Перми и будет рассмотрено в течение трёх дней.