А ЗиД и ныне там Завод им. Дзержинского вряд ли получит гособоронзаказ на 2020 год

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Федеральная налоговая служба не намерена снимать арест со счетов ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД). Об этом представители компании заявили во время совещания в краевом минпроме, сообщает источник «Нового компаньона», присутствовавший на мероприятии. В результате в очередной раз откладывается заключение контрактов на размещение гособоронзаказа с главным партнёром предприятия — кировским ВМП «Авитек». «Разморозка» счетов — главное условие дальнейшего сотрудничества, которое поможет ЗиД выйти из простоя. Вместе с тем на 28 ноября уже намечено собрание кредиторов, где предлагается утвердить положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ФГУП. Иными словами, потребности в заказе, скорее всего, уже нет.

Руководители ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» и кировского АО «ВМП «Авитек» (входит в концерн ПВО «Алмаз-Антей») достигли предварительного соглашения о получении предприятием контракта, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на руководство завода.

Базовым условием сотрудничества является изменение очерёдности платежей. В ином случае ЗиД не сможет оплачивать расходы для реализации гособоронзаказа (ГОЗ). На 5 декабря в Арбитражном суде запланировано рассмотрение по существу ходатайства конкурсного управляющего ФГУП Александра Ерёмина, где он просит разрешить предприятию отступать от календарных сроков удовлетворения требований кредиторов при проведении расчётов, связанных с выполнением ГОЗ. Основной кредитор завода им. Дзержинского — Федеральная налоговая служба.

Кроме того, протоколом совещания в федеральном минпроме, состоявшегося в октябре, зафиксировано, что ФНС и предприятие должны в течение полутора месяцев разработать план мирового соглашения. Документ якобы уже готов.

Вместе с тем на совещании в краевом минпроме, которое состоялось в пятницу, 22 ноября, представители налоговой службы прямо заявили, что не могут снять аресты со счетов, сообщает источник «Нового компаньона».

Напомним, завод им. Дзержинского находится в банкротстве с 2006 года. Сейчас на предприятии действует процедура конкурсного производства. Общая сумма задолженности — более 785 млн руб. Основная продукция предприятия — радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Одним из основных заказчиков предприятия является ВМП «Авитек» — производитель ракет 9М338 и 9М331 для ЗРК «Тор» различных модификаций. На долю «Авитека» приходится 75% от общего объёма заказов ЗиД. В 2018 году сумма контрактов с кировским предприятием составила 1,1 млрд руб. (изготовление взрывателей и других комплектующих).

Фото: Константин Долгановский

История простоя

Конкурсный управляющий Александр Ерёмин 11 ноября издал приказ о простое предприятия до Нового года. Сейчас на заводе трудятся 720 человек. По словам председателя профкома ЗиД Рима Галимзянова, за ноябрь уволены 80 человек. Завод работает три дня в неделю. В оставшиеся два дня на работу вызывают специалистов, отвечающих за поддержание коммунального комплекса. В октябре сотрудники завода намерены были выйти на митинг, однако отказались от своих планов после совещаний о ситуации на предприятии в Минпроме РФ. Коллектив завода обратился к руководству «Авитека» с просьбой заключить контракты на 2020 год.

Отметим, что генеральный директор ВМП «Авитек» Александр Иванов в период с 2011 по 2018 год был конкурсным управляющим ЗиД. В это время завод возобновил производство взрывателей ГО-2 и У-404, которые предприятие не выпускало больше 10 лет. Кроме того, ЗиД обновил станочное оборудование предприятия, чем гарантировал выполнение поступающих гособоронзаказов. Основным заказчиком завода тогда и стал кировский «Авитек», а весной 2016 года Иванов возглавил компанию в должности генерального директора.

Если в 2011 году годовой оборот ЗиД был 350 млн руб., то в 2014-м он вырос до 1,5 млрд руб. Несмотря на достигнутые результаты, ФНС упрекала Иванова в том, что он за время своей деятельности накопил долги по налогам. В 2018 году по инициативе основного кредитора ЗиД Федеральной налоговой службы конкурсным управляющим стал Александр Ерёмин. По данным «Коммерсантъ-Прикамье», основной задачей Ерёмина является подготовка завода к продаже без сохранения ЗиД в производственной цепочке выполнения гособоронзаказов.

Фото: Константин Долгановский

Череда конкурсных

Александр Ерёмин — третий конкурсный управляющий. До назначения Иванова эту должность занимал Евгений Лысов. Во время его руководства ЗиД прекратил выпуск гражданской продукции — бензопил «Дружба», «Урал», «Тайга». Кроме того, именно в это время завод и накопил основные долги, а также реализовал значимые имущественные объекты.

По итогам своей деятельности Лысанов стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого в 2013 году. Вместе с исполнительным директором ФГУП Денисом Бронниковым (возглавлял предприятие с 2006 по 2009 год), экс-председателем комитета кредиторов Артуром Васильевым и бизнесменом Владиславом Шинкевичем он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение в особо крупном размере организованной группой»), ч. 3 ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путём, в особо крупном размере организованной группой»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 195 УК РФ («Сокрытие имущества при признаках банкротства»). По первоначальной версии следствия, Бронников, Васильев и Шинкевич под руководством последнего похитили имущество ЗиД на сумму более 1 млрд руб. в 2007—2009 годах. Речь идёт о хищении заводских площадок №5 и №3 и стадиона «Дзержинец». Васильев и Шинкевич также обвиняются в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), за получение НДС из бюджета по подложным документам, связанным с продажей площадки №5, которая в действительности была реализована «безвозмездно».

В распоряжении «Нового компаньона» есть письмо министра МВД РФ Владимира Колокольцева президенту РФ Владимиру Путину, где он докладывает «о задержании преступной группы в сфере оборонно-промышленного комплекса». Подразумевается именно это громкое уголовное дело. В письме, в частности, говорится, что «с целью хищения имущества участниками организованной преступной группы созданы условия для введения в отношении предприятия процедуры банкротства, а реализация федеральной собственности проводилась через подконтрольные им юридические лица по существенно заниженным ценам». В организованную группу входили в том числе должностные лица «органов исполнительной и законодательной власти», которым «оказывали покровительство сотрудники правоохранительных органов». Есть мнение, что именно эта группа была причастна к замене Иванова на Ерёмина.

Так, по исковым заявлениям конкурсного управляющего Иванова было вынесено определение Арбитражного суда, которым производственная площадка №5 и подстанция «Машиностроитель» были возвращены в собственность государства. Вопрос о возврате площадки №3 и стадиона «Дзержинец» Арбитражный суд отложил до вступления в силу приговора Дзержинского районного суда. Напомним, что в январе 2020 года истекает срок давности привлечения фигурантов к уголовной ответственности. Приговор Дзержинского районного суда до сих пор не вынесен.

Это не единственное уголовное дело, фигурантами которого за последние десять лет становились руководители ЗиД. Этим летом суд вынес приговор бывшему исполнительному директору предприятия, депутату Законодательного собрания Егору Заворохину. Вместе с предпринимателями Денисом и Максимом Овчинниковыми он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенная с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Фото: Константин Долгановский

Мировая не поможет

Генеральный директор «Авитека» Александр Иванов рассказывает, что условия контрактации на 2020 год с ЗиД прописаны в протоколе совещания в Минпроме, которое состоялось в октябре. В них зафиксировано, что ЗиД должен достичь соглашения с ФНС, по которому налоговая не будет списывать деньги, поступающие на счета завода в рамках исполнения гособоронзаказа. Кроме того, Иванов говорит, что не может заключать новый контракт, пока не будут выполнены действующие. «До конца 2019 года осталось чуть больше месяца, — рассказывает гендиректор «Авитека». — ЗиД пока не выполнил два экспортных контракта и два государственных контракта. Ко мне приходят письма от комплектаторов, где они просят оказать содействие в том, чтобы завод оплатил им поставки. Но это вопросы к конкурсному управляющему Ерёмину и выстроенной им системе».

По его словам, потенциально «Авитек» может заключить с заводом им. Дзержинского контракт на сумму 400 млн руб. Но рисков в этом случае пока больше, чем в случае отказа от соглашений. «Авитек» уже освоил выпуск данной продукции, и ему нужно пройти квалификационные испытания и запустить серию. «ЗиД — банкрот, и деньги, полученные в рамках исполнения гособоронзаказа, он не вернёт ни при каких обстоятельствах, они пойдут в очередь на выплату только после всех налоговых платежей, — говорит Александр Иванов. — Если при производстве комплектующих на «Авитеке» я теряю только время, то при производстве на ЗиД у меня есть риск потерять и деньги, и время и вообще не выполнить контракт».

Источник «Нового компаньона» говорит, что некий проект мирового соглашения с налоговой будто бы есть, однако его пока никто не видел. Александр Иванов говорит, что для него мировое соглашение не будет гарантией заключения контрактов с ЗиД: «Лично моё мнение как арбитражного управляющего — никакого мирового соглашения в данной конструкции быть не может, оно невозможно». Что касается решения Арбитражного суда об изменении очерёдности платежей, то в него Иванов тоже особо не верит: сроки для заключения контракта уже поджимают.

С ним согласен председатель профсоюзной организации ЗиД Рим Галимзянов: «Здесь есть противоречие трёх федеральных законов: о налоговой службе, о гособоронзаказе и о несостоятельности (банкротстве). Конкурсному управляющему надо разобраться с долгами, налоговой службе — собрать налоги, а предприятию — исполнить гособоронзаказ. При Иванове не было задержек зарплаты и были заказы. При Ерёмине задержки минимальные, но заказов нет».

Получить оперативно комментарий у налоговой службы не получилось. В краевом минпроме от комментариев отказались.

Вместе с тем на 28 ноября назначено проведение собрания кредиторов, где предлагается утвердить положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ФГУП, а также начальную цену продажи имущества. Ранее ЗиД сообщил о проведении оценки имущества предприятия, напоминает «Коммерсантъ-Прикамье». По данным оценщика, на 30 августа 2019 года рыночная цена имущества ФГУП составила 2,778 млрд руб. В неё вошли шесть объектов оценки: предприятие как имущественный комплекс (2,3 млрд руб.), имущество промплощадки №5 (415,15 млн руб.), подстанция «Машиностроитель» (46,34 млн руб.), спортзал на ул. Карпинского, 100 площадью 300 кв. м (15,4 млн руб.), газопровод длиной 1373 м (1,66 млн руб.), а также стела и мемориал погибшим воинам возле ДК молодёжи (оба объекта — по 2 руб.). В состав основной площадки вошли 64 здания, 81 сооружение, а также 11 участков, находящихся в аренде. По данным собеседников, Ерёмин будто бы не заинтересован в заключении контрактов с «Авитеком»: его задача — реализовать имущество и закончить наконец процедуру банкротства.

Предприятие планировали продать ещё в 2014 году, когда конкурсным управляющим был Александр Иванов. Всё было готово к продаже завода по высокой цене как реального производственного объекта. Но тогда против выступила налоговая служба: она настояла на том, чтобы имущественный комплекс был реализован целиком, вместе с площадкой №5, которая находится под арестом.

Предложения о покупке завода поступали госкорпорации «Ростех», АО «Курганприбор», ПАО «ПНППК». Первые две компании отказались. Источник рассказывает, что на совещании в федеральном минпроме представитель «Ростеха» прямо сказал, что в госкорпорации — десяток таких банкротных предприятий, с которыми она не знает, что делать. Теоретически завод может быть интересен концерну «Алмаз-Антей».

Впрочем, сразу несколько собеседников заявили, что цена 2,8 млрд руб., в которую оценено имущество завода, сильно завышена. «Никто из разумных людей не будет покупать завод за 2,8 млрд руб.», — соглашается Александр Иванов. По его словам, «эта агония будет длиться не менее года».