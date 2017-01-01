Митинг работников ЗиД перенесён на неделю

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Митинг, который планировал провести 18 октября профком ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского», перенесён из-за погодных условий. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на профком предприятия.

«МЧС сообщило о штормовом предупреждении на 16:00 18 октября. Так как многие наши ветераны — пожилые люди, мы решили не проводить митинг сегодня», — рассказал изданию председатель профкома ЗиДа Рим Галимзянов.

По его словам, если бы ситуация с тяжёлым положением завода не изменилась, погодные условия не удержали бы коллектив предприятия от выхода на улицу.



«Правительство Пермского края повернулось к нам лицом. Они проявили заинтересованность в том, чтобы 800 сотрудников предприятия не остались без работы, и предпринимают конкретные действия, чтобы ситуация с заводом нормализовалась», — сообщил руководитель профсоюзной организации РБК-Пермь.

Митинг может состояться 25 октября.

Напомним, что администрация Перми согласовала митинг работников машиностроительного завода им. Дзержинского.

Акция протеста должна была пройти 18 октября. По предварительным данным, в ней примут участие около 500 человек.

Основной партнёр ЗиДа, кировский производитель зенитных ракет «Авитек», пока не заключил с заводом контракт на 2020 год. Это может привести к увольнению 75% сотрудников предприятия.

Как сообщают в профкоме завода, который выступает организатором митинга, «оборонного заказа на данный момент на 2020 год нет, люди рискуют оказаться на улице и без денег».

На долю «Авитека» в стоимостном выражении приходится около 75% гособоронзаказа, который размещён на ЗиДе. В прошлом году сумма контракта составила около 1,1 млрд руб. Кировских промышленников беспокоит ситуация на заводе, находящемся под конкурсным управлением.