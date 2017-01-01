Рабочие ЗиД готовы на митинге требовать заключения контракта на 2020 год

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Фото: Константин Долгановский

Рабочие машиностроительного завода имени Дзержинского (ЗиД) намерены провести митинг, чтобы привлечь внимание властей к ситуации на предприятии. Акция протеста анонсирована 18 октября в сквере Дзержинского.

Основной партнёр ЗиДа, кировский производитель зенитных ракет «Авитек», пока не заключил с заводом контракт на 2020 год. Это может привести к увольнению 75% сотрудников предприятия.

Как сообщают в профкоме завода, который выступает организатором митинга, «оборонного заказа на данный момент на 2020 год нет, люди рискуют оказаться на улице и без денег».

На долю «Авитека» в стоимостном выражении приходится около 75% гособоронзаказа, который размещён на ЗиДе. В прошлом году сумма контракта составила около 1,1 млрд руб. Кировских промышленников беспокоит ситуация на заводе, находящемся под конкурсным управлением.