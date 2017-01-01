Работники ЗиД отказались от запланированного митинга
Меж тем причины, побудившие заводчан выйти на митинг, не устранены
Коллектив завода им. Дзержинского решил не проводить запланированный на сегодня митинг. Об этом сообщает РБК-Пермь.
Работники завода планировали выйти на улицу с целью привлечь внимание властей к ситуации на предприятии. Сначала митинг был намечен на 18 октября, позже его перенесли на неделю, а сегодня и вовсе отменили. Об улучшении ситуации с гособоронзаказом для завода на 2020 год информации нет.
18 октября стало известно, что управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) Александр Ерёмин уволил исполнительного директора предприятия Леонида Смирнова и его заместителей.
По информации источника, о своём решении управляющий объявил по телефону, когда топ-менеджмент проводил совещание. По одной из версий, увольнение связано с тем, что завод не смог вовремя выплатить зарплату рабочим. Как сообщил источник изданию, в понедельник трудовой коллектив намерен выразить протест против решения управляющего и не выйти на рабочие места.
У предприятия сложная ситуация: основной партнёр ЗиДа, кировский производитель зенитных ракет «Авитек», пока не заключил с заводом контракт на 2020 год. Это может привести к увольнению 75% сотрудников предприятия.
Как сообщают в профкоме завода, который выступает организатором митинга, «оборонного заказа на данный момент на 2020 год нет, люди рискуют оказаться на улице и без денег».
На долю «Авитека» в стоимостном выражении приходится около 75% гособоронзаказа, который размещён на ЗиДе. В прошлом году сумма контракта составила около 1,1 млрд руб. Кировских промышленников беспокоит ситуация на заводе, находящемся под конкурсным управлением.