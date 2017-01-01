Работники ЗиД отказались от запланированного митинга Меж тем причины, побудившие заводчан выйти на митинг, не устранены

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Завод им. Дзержинского

Фото: Константин Долгановский

Коллектив завода им. Дзержинского решил не проводить запланированный на сегодня митинг. Об этом сообщает РБК-Пермь.

Работники завода планировали выйти на улицу с целью привлечь внимание властей к ситуации на предприятии. Сначала митинг был намечен на 18 октября, позже его перенесли на неделю, а сегодня и вовсе отменили. Об улучшении ситуации с гособоронзаказом для завода на 2020 год информации нет.

18 октября стало известно, что управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) Александр Ерёмин уволил исполнительного директора предприятия Леонида Смирнова и его заместителей.

По информации источника, о своём решении управляющий объявил по телефону, когда топ-менеджмент проводил совещание. По одной из версий, увольнение связано с тем, что завод не смог вовремя выплатить зарплату рабочим. Как сообщил источник изданию, в понедельник трудовой коллектив намерен выразить протест против решения управляющего и не выйти на рабочие места.

У предприятия сложная ситуация: основной партнёр ЗиДа, кировский производитель зенитных ракет «Авитек», пока не заключил с заводом контракт на 2020 год. Это может привести к увольнению 75% сотрудников предприятия.

Как сообщают в профкоме завода, который выступает организатором митинга, «оборонного заказа на данный момент на 2020 год нет, люди рискуют оказаться на улице и без денег».

На долю «Авитека» в стоимостном выражении приходится около 75% гособоронзаказа, который размещён на ЗиДе. В прошлом году сумма контракта составила около 1,1 млрд руб. Кировских промышленников беспокоит ситуация на заводе, находящемся под конкурсным управлением.